Июльские пожары в Греции стали самыми разрушительными за последние 13 лет

В пожарах в Греции в июле сгорело около 50 791 га растительности. Пожары стали самыми сильными в стране за последние 13 лет. Об этом сказано в докладе Института астрономии, астрофизики, космических приложений и дистанционного зондирования Национальной обсерватории Афин, его приводит «РИА Новости».

«Как оказалось, пожары причинили значительно больший ущерб, чем в любой соответствующий период за последние 13 лет. Площади, выжженные в июле 2023 года, в три раза больше, чем в том же месяце 2022 года, и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года»,— сказано в докладе.

По оценкам института, бОльшая часть пожаров была в тех районах, где в прошлые годы уже были пожары, что затрудняет восстановление природного ландшафта. В том числе на острове Корфу 50% выгоревшей площади горели в 2000, 2005, 2007, 2011 и 2017 годах. В Аттике пожары происходят почти каждый год, самые крупные произошли в 2007, 2009, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах.

На выгоревших в текущем году территориях на жестколистную растительность пришлось 32%, переходные леса и кустарники — 28%, на оливковые рощи и хвойные леса — по 9%, на естественные пастбища — 7,5%, на разреженную растительность — 6%.

Пожары в Греции начались в июле. По последним данным, как минимум 5 человек погибли, 76 человек пострадали, еще 21,5 тыс. человек стали беженцами. Власти Греции говорили, что причиной пожаров стали глобальное потепление и аномальная жара в Европе.

Олеся Павленко