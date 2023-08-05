На северо-западе Челябинска ограничено движение по двум улицам на долгий срок

В Курчатовском районе Челябинска на долгий срок ограничено движение транспорта на двух улица. Это связано с реконструкцией теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии.

С 5 по 18 августа будет закрыто движение транспорта на дублере проспекта Победы в районе дома №290. О сроках следующих этапов и участках с ограниченным движением движение администрация города сообщат дополнительно.

Кроме того, с 5 августа по 29 сентября поэтапно будет закрываться движение по улице Северо-Крымской на участке от дома №16 по Комсомольскому проспекту до дома № 18 по улице Северо-Крымской.

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