В аэропорту Тюмени из-за тумана задержали около 20 рейсов на прилет и вылет

В Рощино (аэропорт Тюмени) из-за сильного тумана задержали десять рейсов на прилет и восемь рейсов на вылет, сообщили в региональном правительстве. Отмечается, что с пассажирами сейчас работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

«Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов»,— говорится в сообщении правительства.

Согласно онлайн-табло, задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Минеральные воды, Сочи, Москву, Бишкек (Киргизия). Среди рейсов, которые должны были прилететь в Тюмень, задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, города Ош (Киргизия), Москвы, Салехарда, Бишкека.

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