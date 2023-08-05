Краевой Минтранс отложил открытие улицы Уинской на четыре месяца

Краевые власти, ведущие строительство в Перми трассы ТР-53, перенесли на четыре месяца открытие ремонтируемого участка улицы Уинская - от ул. Юрша до ул. Старцева, сообщает телеграмм-канал регионального Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края

Движение на этом участке было закрыто 4 ноября. Предполагалось возобновить движение до 5 августа 2023 года, однако накануне Минтранс объявил о продлении работ до 30 ноября. Причины переноса сроков ведомство не назвало.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по прежней схеме: по улицам Старцева, Пушкарская и Юрша.

Строительство трассы ТР-53 разделено на два этапа (четыре очереди). Ее общая протяженность составит 8,7 км. Это будет четырехполосная магистраль, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Стоимость строительства всей трассы предварительно оценивается в 10,7 млрд руб.