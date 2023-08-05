В Анапе в лобовом ДТП пострадали шесть человек, среди которых есть дети

Ночью 5 августа в Анапе произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин. При этом пострадали шесть человек, среди которых есть дети 2018 и 2021 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Согласно предварительным данным, водитель Chevrolet совершал объезд препятствия и выехал при этом на встречную полосу. Там он столкнулся «в лоб» с автомобилем Audi.

Водителей обеих машин и их пассажиров, в том числе маленьких детей, с травмами различной степени тяжести доставили в центральную районную больницу Анапы. По факту происшествия проводится проверка.

Андрей Пугачев