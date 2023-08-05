«В миллионном Краснодаре до сих пор нет ни одного государственного приюта»

Заводчиков могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить налоги с деятельности. Коммерческое разведение питомцев предлагают вписать в закон «Об ответственном обращении с животными». Такие поправки подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды. Зоозащитник и хозяйка частного приюта для животных Изабелла Кулешова уверена, что принятие законопроекта приведет к увеличению количества бездомных собак.



Изабелла Кулешова

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«Законопроект я оцениваю как попытку тюнинговать автомобиль, который еще не собран. Сама по себе инициатива полезная. Это обычная практика цивилизованных стран. Однако перед принятием такого закона, на мой взгляд, сперва нужно в целом привести в порядок систему надзора и контроля бездомных животных, которой сегодня у нас просто нет.

По поводу законопроекта у меня возникает сразу два вопроса. Первый: каким образом власти и надзорные органы собираются это контролировать, если до сих пор у нас нет никакой практики учета домашних животных, обязательной регистрации и чипирования животного? И второй: готовы ли инициаторы закона к тысячам животных, которые станут бездомными, потому что налоги за них хозяева платить не собираются?

В миллионном Краснодаре до сих пор нет ни одного муниципального приюта для животных, программа стерилизации только начата, и то весьма криво, нет площадок для выгула животных, а в целом по стране не работает 245-я статья УК РФ о жестоком обращении с животными. Я считаю, сначала нужно решать именно эти глобальные вопросы. Например, уже который год нам обещают построить муниципальный приют для животных, даже выделен участок на территории поселка Березового, и проекты согласовывали, но воз и ныне там, действующего приюта нет. Та же программа стерилизации с последующей установкой клипсы и выпуском собак обратно на улицу реализуется сегодня через частные, независимые от бюджетных средств приюты, например через “Краснодог”. Но их ресурсы не способны (да и не должны) обеспечить выполнение всей программы даже по городу.

Что касается самих налогов, это вполне может работать, например с заводчиками для контроля “разведенцев”, которые открыто продают животных на том же “Авито”. А плоды их деятельности потом снова разгребают волонтеры, спасающие ставших ненужными кошек и собак, которых ранее купили у недобросовестных заводчиков. Об условиях содержания животных в большинстве таких “питомников” разговор отдельный, потому что во многих случаях это та самая 245-я статья, так как животных там содержат в маленьких клетках и без должного медицинского ухода и питания. Опять же, для введения налогов на такой вид деятельности необходимо вести учет этой деятельности и четко сформулировать критерии сертификации.

И в любом случае это решит проблему с бездомными животными в крае лишь частично, потому что налоги — только часть системы, которая должна работать, а по факту ее пока даже не существует. Приютов нет, стерилизация проходит хаотично и с нарушениями, системы контроля за незаконным разведением, недобросовестным содержанием или за жестоким обращением с животными тоже практически нет».

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