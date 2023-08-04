От чиновников повеяло холодом

В Казани на фоне 30-градусной жары возникла тема субсидирования городского пассажирского транспорта. Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана заявила о необходимости «за счет бюджета, а не из кармана пассажира» провести модернизацию автобусного парка и установить в салонах кондиционеры. Минтранс Татарстана в ответ дал понять, что на бюджет рассчитывать не стоит, и спрогнозировал, что оборудование автобусов кондиционерами повлечет удорожание проезда на 30%. Министерство решило через опрос в соцсети выяснить у жителей, так ли уж нужны им охлаждающие агрегаты. Большинство ответили, что готовы потерпеть до лучших времен – когда будут закуплены новые автобусы с кондиционерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана опубликовало в социальной сети «Вконтакте» опрос «Нужно ли устанавливать кондиционеры в общественном транспорте?».

Пользователям предложили три варианта ответа:

— нужно установить в действующем автопарке кондиционеры с увеличением стоимости проезда на 30%;

— не устанавливать кондиционеры в действующем автопарке, сохранить существующую цену проезда;

— предусмотреть установку кондиционера при обновлении автобусного автопарка.

В настоящий момент большинство проголосовали за последний вариант (более 40%). Минтранс разъяснил, что вместе с исполкомом Казани планирует приобрести 263 автобуса большого класса со встроенной системой кондиционирования. Закупки пройдут в рамках федерального инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». «Обеспечение безопасности граждан, а также создание комфортных условий при осуществлении перевозок является первоочередной задачей министерства транспорта РТ. В связи с этим, основным этапом в ее реализации является обновление автобусного парка в столице Татарстана»,— подчеркнули в министерстве.

О том, что в автобусах нужно установить кондиционеры, ранее заявила Ассоциация транспортных предприятий (АТП) республики. «Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, — нет кондиционеров в автобусах. Перевозчики считают, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения Казани и по многочисленным просьбам пассажиров в новых автобусах должны быть установлены кондиционеры»,— заявил глава АТП Сергей Темляков.

Господин Темляков привел расчеты, что «цена кондиционера в автобусе сегодня порядка 700 тысяч рублей». Однако он заметил, что «это дополнительная нагрузка на двигатель» и «расходы на ГСМ увеличатся где-то на 30%». Глава ассоциации задался вопросом «будет ли кондиционер подарком от министра транспорта Татарстана всем пассажирам или покупка ляжет на плечи перевозчиков» (а это приведет к удорожанию проезда). Также перевозчики рассчитывают на дополнительные субсидии из бюджета, чтобы покрыть расходы на горючее. В АТП предложили министру Фариту Ханифову совершить поездку на автобусе, чтобы «почувствовать атмосферу в салоне и узнать мнения пассажиров».

В пятницу Сергей Темляков поблагодарил министерство транспорта «за реакцию на обращения от перевозчиков» в виде организованного опроса. Он назвал вариант удорожания проезда «неприемлемым как для пассажиров, так и для перевозчиков». «Ассоциация АТП РТ просила установить кондиционеры в новых автобусах в рамках программы обновления автопарка, о которой публично заявил министр транспорта РТ Фарит Ханифов. Просили сделать это за счет бюджета, а не из кармана пассажиров»,— напомнил господин Темляков. Он добавил, что сейчас 263 автобуса в парках перевозчиков старше 10 лет. «Ежедневно по техническим причинам фиксируем от 15 до 30 сходов автобусов с маршрутов»,— подчеркнул он.

Жители Татарстана также выступают против повышения тарифов. «Почему государство не выделяет субсидию? Опять все за счет пассажиров! И налог плати, и кондиционеры в автобусе оплати»,— написала в комментариях к опросу Минтранса пользователь Гульназ Бурханова. «Обойдемся без кондиционера. Оставьте уже в покое тощие кошельки горожан»,— добавила Марта Пантелеева. «Да лучше заплатить за комфортабельность , чем ехать потным и с потными бабками»,— возразил им Евгений Трефилов.

Напомним, с 10 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте в Казани выросла до 35 руб. при оплате банковской и транспортной картой стоимость (до этого была 31 руб.), при оплате наличными тариф сохранился на уровне 36 руб. Тогда перевозчики Казани назвали повышение цен вынужденной мерой.

«Дискуссию о кондиционерах в автобусах я считаю искусственной»,— говорит глава фракции КПРФ в казанской городской думе Алексей Серов. По его словам, у транспорта в Казани «масса других проблем». «Это и отсутствие должного контроля муниципалитета за выполнением работ подрядчиками, это и старение автобусного парка, это и фактически кривая схема, когда частным перевозчикам за государственный счет покупают транспорт. Регулярность выхода на маршрут, трудовая дисциплина, уровень оплаты труда, неработающее информационное табло, отсутствие развитой маршрутной сети в удаленных районах»,— перечислил он. Господин Серов полагает, что тема кондиционеров «сезонная». «Более важная тема, на мой взгляд, это необходимость переходить на брутто-контракты с перевозчиками. Это реальная возможность поменять подходы к работе перевозчиков, повысить качество»,— полагает он.

Что касается возможного повышения тарифов, то, по словам господина Серова, «сначала нужно провести аудит». «Мы понимаем, что техника имеет иностранные комплектующие. Каждый водитель понимает, насколько выросло обслуживание автотранспорта. Но насколько нужно понять тариф, этого без аудита затрат невозможно сказать»,— заключил депутат.

Кирилл Антонов