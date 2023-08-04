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Ульяновский турагент обманула 14 человек

Следственные органы УМВД России по Ульяновской области возбудили 14 уголовных дел по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) при продаже турпутевок гражданам региона. Об этом сообщили «Ъ-Волга» в пресс-службе УМВД. Как пояснили в ведомстве, всего с первых числе августа поступило от граждан региона 14 заявлений о мошеннических действиях, «везде была одна и та же история — граждане передавали туроператору деньги за авиабилеты и путевки, но в результате ничего не получили, а туроператор перестал отвечать на звонки».

Одна из пострадавших — известная в Ульяновске продюсер «Недели моды» Алиса Богатова, которая также занималась организацией ретрит-йога-туров (ретрит — международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике). Как пояснила «Ъ-Волга» госпожа Богатова, вместе с ней пострадали еще 7 девушек — участниц тура, в начале августа они должны были уже находиться на Мальдивах, вместо этого пришлось идти в полицию и писать заявления, потому что турагент Дарья Китаева, с которой заключали договоры, перестала выходить на связь. Всего участницы ретрит-тура потеряли более миллиона рублей, пояснила Алиса Богатова. По ее словам, она была знакома с Дарьей Китаевой около года, и даже подружилась с ней, вместе с ней уже ездила на зарубежный отдых, потом «через нее организовывала успешно несколько ретрит-туров, и все проходило благополучно». Договоры заключались с Дарьей Китаевой как с индивидуальным предпринимателем. Ранее Дарья Китаева была соучредителем ульяновского турагенства «Трио-тур» (ООО, прекратило деятельность в феврале 2020 года), в июне 2023 года учредила турагентство «Гостеприимство-Тур» и его же возглавила. Известно, что в этом году Дарья Китаева вошла в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» (по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства»). Победителям конкурса были обещаны гранты «на профессиональное развитие и поддержку своих идей».

Источники, близкие к правоохранительным органам подтвердили, что речь в уголовных делах идет именно о ней.

В УМВД не разглашают фамилию турагента, однако сообщили «Ъ», что подозреваемая уже задержана в Набережных Челнах сотрудниками МВД Республики Мордовия. По данным «Ъ», сейчас с ней проводятся следственные действия на территории Татарстана. В УМВД полагают, что затем подозреваемая будет доставлена в Ульяновск, где ей будет избрана мера пресечения.

Сергей Титов, Ульяновск

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