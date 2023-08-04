В Ярославском районе в ДТП погибли два человека

В Ярославской области на трассе М-8 произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте» Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

Авария произошла сегодня, 4 августа, около 14:55 на 239 км трассы М-8 в Ярославском районе. Столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовой Mercedes. До приезда скорой помощи скончались водитель и пассажир BMW.

«На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали в УМВД.

Алла Чижова