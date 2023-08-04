«Прорывов никто не ждет»

В Джидде открывается международный саммит по ситуации на Украине.

Цель — попытаться сблизить позиции разных стран относительно конфликта. Российских представителей на мероприятие в Саудовскую Аравию не пригласили. Однако свое участие официально подтвердил Китай. В Москве назвали мероприятие попыткой Запада и Киева сколотить антироссийскую коалицию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от этой встречи серьезных подвижек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Джидде ждут представителей как минимум 30 стран. В Саудовскую Аравию приедут не первые лица, но при этом обладающие достаточным статусом и влиянием. Россию, как известно, не пригласили, в отличие от Украины. Однако организаторы дают понять, что это не демарш и не демонстрация враждебности. Налицо просто попытка сблизить позиции разных представителей земного шара, в том числе, условно, западного мира, а также Азии, Африки и Латинской Америки, и потом в случае успеха уже пытаться говорить с Москвой.

Саудовская Аравия в хороших отношениях с Кремлем, и она уже участвует в различных посреднических миссиях. Требования российской стороны в Эр-Рияде знают, так что при желании могут влиять на ход дискуссии. При этом есть мнение, что в рамках этого форума каждый из участников попытается решить в первую очередь исключительно свои задачи. Это на самом деле естественно — свои интересы всегда на первом месте. По-другому не бывает, как бы этого ни хотелось.

В частности, Киев продвигает собственную «формулу мира». Программа-максимум — заручиться поддержкой большинства, и тогда можно попробовать созвать именно «саммит мира». Приблизительно к концу года. То есть Российская Федерация как бы остается в меньшинстве, и ей будет предложено подчиниться мнению большинства. Да, это очень похоже на антироссийскую коалицию, на что и указывает МИД РФ. Однако пока никакого даже намека на общее согласие нет.

Между тем Китай все-таки намерен участвовать в мероприятии — от Поднебесной там будет спецпредставитель по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Непонятно пока с участием Ирана, однако Тегеран приветствовал инициативу еще вчера враждебной себе страны. Соединенные Штаты направляют в Саудовскую Аравию советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Упомянутый мирный план президента Украины Владимира Зеленского будет взят за основу. Участникам предложат выразить свое отношение к нему. Что они скажут, неизвестно, однако предыдущая подобная встреча в Копенгагене завершилась безрезультатно. Собственно, и сейчас никто не ждет прорывов. Тем не менее желание продолжать диалог сохраняется. А это значит, что перспективы какие-никакие имеются. В мире все понимают, что происходящее нужно заканчивать.

Притом что события развиваются в прямо противоположном направлении. Напряженность возрастает.

Военный сценарий является преобладающим, а от исхода военного противостояния и зависит дальнейшее развитие событий. Но опять же нужно держать в уме возможность переговоров — для этого и необходимы такие встречи. То есть можно организовать что-то наподобие того, что было в рамках зерновой сделки: делегации посредников встречаются отдельно с Россией и Украиной и потом согласовывают некий общий документ. Может быть, что-то подобное предложат и сейчас в Джидде.

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