Нижегородским уличным артистам разрешат выступать только при наличии QR-кода

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала перечень площадок, на которых разрешено выступать уличным артистам. Всего в списке 21 точка, из которых 10 находятся на Большой Покровской, семь — на Нижне-Волжской набережной, три — на Окской набережной и одна — на набережной Федоровского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Площадки разные по площади и выступать на них могут разные участники. На площадках размером до 3 кв. м могут выступать группы до трех человек, на площадках размером от 4 до 7 кв. м могут выступать от трех до шести человек, на площадках размером от 7 кв. м до 10 кв. м. могут выступать от шести до десяти человек. Выступление должно быть согласовано с администрацией. Заявки на согласование артисты будут подавать через специалную цифровую платформу, которая еще не разработана. По результатам рассмотрения заявки артисту на электронную почту придет QR-код, являющийся основанием для выступления, или мотивированный отказ.

При проведении выступления запрещено заниматься попрошайничеством. Денежные средства артистам могут жертвоваться гражданами только на добровольной основе. Также вовремя уличного выступления нельзя что-то продавать, использовать открытый огонь и пиротехнику, курить, употреблять алкоголь и рекламировать какие-то товары.

Как писал «Ъ-Приволжье», после последних новогодних каникул спикер областного заскобрания Евгений Люлин заявил, что «праздник каждый день» в центре города приносит много проблем тем, кто там живет. Тогда народные избранники задумались о том, как ограничить «работу» уличных музыкантов. Они предложили составить список разрешенных для выступления мест, находящихся в удалении от жилых домов, и оповестить о нем музыкантов.

Андрей Репин