В Ярославле «работные дома» нарушали трудовое законодательство

В Ярославле прокуратура в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства в двух «работных домах» — на улице Нестерова и Строителей. Как уточняется в сообщении регионального уполномоченного по правам человека, организаторы «домов» не заключали с работниками трудовые или гражданско-правовые отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Региональному омбудсмену Сергею Бабуркину неоднократно поступали сообщения о нарушениях в деятельности организованных индивидуальными предпринимателями «работных домов». В 2020 году господин Бабуркин направлял обращения в контролирующие органы с предложением проверить условия проживания и трудовых отношений в «работных домах». Однако тогда нарушений выявлено не было. В июне уполномоченный направил повторное обращение прокурору Ярославской области Александру Лоренцу с просьбой вновь провести проверку.

«Мне сообщают, что лица без определенного места жительства попадают почти что в рабство к работодателю – работают по 12 часов в день без выходных и отпусков, получая за труд по 150 рублей в день. В то время как по договорам между мэрией Ярославля и индивидуальными предпринимателями такая работа оплачивается из расчета 170 рублей за 1 час, выполненной одним человеком»,— сообщил Сергей Бабуркин.

В этот раз прокуратура уже выявила нарушения. Установлено, что между муниципальным предприятием и ИП, которые организовывали «работные дома», были заключены контракты на уборку улиц.

«Для выполнения этих работ привлекались граждане, с которыми не были заключены трудовые либо гражданско-правовые отношения. Прокуратура потребовала от индивидуальных предпринимателей устранить выявленные нарушения; кроме того, предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности»,— сообщили в аппарате омбудсмена.

Алла Чижова