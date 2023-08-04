Дом мещанина Рожкова в Петербурге признали региональным памятником

КГИОП включил дом мещанина Василия Рожкова в список памятников регионального значения, сообщили в пресс-службе комитета. Дом находится по адресу: Большая Монетная улица, 23.

«Центральная часть лицевого фасада акцентирована высокой проездной аркой, пятигранным эркером, башенкой с гранёным куполом, насыщена декором, среди которого особой пластикой отличаются медальоны, консоли, колонки между окон и лепные вставки, разорванный фронтон по оси эркера в центре»,— рассказали в комитете.

Здание было построено в 1910 году по проекту архитектора Николая Виташевского. До нашего времени здание преимущественно сохранилось. В частности, уцелели исторические парадные лестницы и помещения с декоративной отделкой.