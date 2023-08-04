«Метафракс» произвел первые 300 тыс. тонн карбамида

Комплекс «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ) компании «Метафракс Кемикалс» в г. Губаха Пермского края, введенный в строй в июне 2023 года, выходит на проектную мощность по производству карбамида. С учетом периода, когда производство находилось в режиме пусконаладки, произведено уже более 300 тыс. тонн этого нового для предприятия продукта.

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Напомним, открытием нового производства «Метафракс Групп» завершил реализацию крупнейшего в истории холдинга инвестпроекта. На предприятии создан технологически взаимосвязанный производственный комплекс с проектной мощностью по карбамиду – 500 тыс. тонн в год, аммиаку – 298 тыс. тонн в год и меламину – 40 тыс. тонн.

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В ходе строительства комплекса были использованы наилучшие доступные технологии. Благодаря созданию установки выделения CO 2 достигнут экологический эффект – в два раза снижены прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Новое производство будет перерабатывать около 400 тыс. тонн диоксида углерода в год. В мае 2023 года на втором Евразийском экономическом форуме в Москве компания «Метафракс Кемикалс» за проект установки выделения CO 2 комплекса АКМ была признана победителем первого международного климатического конкурса «Зеленая Евразия» в номинации «Чистая промышленность».

Карбамид используется для производства карбамидоформальдегидного концентрата, синтетических смол и меламина, широко применяется в сельском хозяйстве.

АО «Метафракс Кемикалс»