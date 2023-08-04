Опубликованы доходы семьи губернатора Самарской области

Избирком Самарской области опубликовал доходы кандидатов в губернаторы, включая действующего главу Дмитрия Азарова. Чиновник заработал 9,25 млн руб., еще около 3,3 млн руб. доходов зарегистрировано у его супруги Эллины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2022 году Дмитрий Азаров заработал на 2 млн руб. больше — 11,2 млн руб. В собственности у руководителя Самарской области по-прежнему находятся квартира площадью 234,3 кв. м, треть доли в квартире площадью 59,2 кв. м., жилой дом площадью 78 кв. м., гараж площадью 31,5 кв. м и хозяйственная кладовая площадью 7,6 кв. м. В 2021 году чиновник приобрел земельный участок площадью 1423 кв. м, однако избирком указал в собственности у губернатора другой земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м. Глава региона по-прежнему владеет автомобилем Lada Vesta.

В собственности жены губернатора остаются доля в земельном участке для индивидуального жилищного строительства общей площадью 2213,8 кв. м, квартира площадью 50,3 кв. м и две трети доли в нежилом помещении (76,1 кв. м). В собственности у госпожи Азаровой имеются автомобили Lada Largus и Mercedes-Benz GLS-CLASS.

На счетах в банках у губернатора и его супруги суммарно находится более 20 млн руб. У семейной пары также имеются облигации и инвестиционные паи на общую сумму, превышающую 66 млн руб.

Среди других кандидатов в губернаторы Самарской области Дмитрия Азарова по доходам опережает лишь представитель КПРФ Алексей Лескин, заработавший 9,3 млн руб.