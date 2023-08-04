Сочи Парк запустил мультсериал о своей сказочной вселенной

Премьерный эпизод оригинального сериала «В сказку портал» (6+) уже можно увидеть в официальных соцсетях парка и на youtube.

Истории классических героев русских сказок не закончились в книгах — теперь Баба Яга, Кот Ученый, Кощей Бессмертный, Жар-птица и остальные любимые персонажи живут в Сочи Парке. Их приключения, развитие отношений, изменения характеров, появление новых друзей — в мультпроекте Сочи Парка, реализованном анимационной студией «Медиа Основа».

«Мультсериал стал важным проектом новой маркетинговой стратегии развития Сочи Парка в течение пяти лет, запущенной нами в 2021 году,— говорит Юлия Горбачева, директор по маркетингу и продажам Сочи Парка.— Рассказываем о сказочной вселенной и готовим малышей к тому, что с этими героями можно познакомиться у нас. Мультики сводят тематическую историю парка в законченные рассказы, более того, сценарии серий и жизнь парка будут тесно переплетены — к примеру, расскажем, как у нас появилась Морская Царевна, которая стала новым маскотом в сезоне-2023. Еще одна серия посвящена Дню рождения Бабы Яги, семейный праздник отмечается с 13 октября по 12 ноября».

В мультсериале зрители услышат реальный голос Бабы Яги, знакомый всем гостям парка,— актриса сама озвучивала своего персонажа. Особое внимание уделили саундтеркам, в каждой серии — свое оригинальное музыкальное произведение, работа над которыми идет параллельно с созданием мультфильма.

«У лучшего сказочного парка в стране должна быть своя художественная история, которая может выйти за пределы территории развлечений. Мультфильм послужит отличным воплощением этой идеи,— говорит Василий Нижегородов, продюсер анимационной студии «Медиа Основа».— Стремлюсь к созданию классного художественного произведения. Наша задача — художественно отыграть парк в визуальном и сценарном плане, мы создаем сказочную историю о маскотах и их заварушках. Вижу Сочи Парк как сильного партнера для реализации амбициозных анимационных историй. Наш запланированный минимум — сделать 1-й сезон в 10 серий с дальнейшим прокатом на ТВ и онлайн-кинотеатрах».

В первой серии портал в сказку будет лишь приоткрыт, дальше будут настоящие чудеса, обещают создатели сериала.

Подробности — на sochipark.ru.

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