В Челябинске бизнесмена подозревают в присвоении бренда китайского производителя ресниц

Управление ФАС России по Челябинской области подозревает местного предпринимателя в незаконной регистрации и использовании товарного знака китайского производителя накладных ресниц. Возбуждено дело по признакам недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Челябинское УФАС обратились несколько хозяйствующих субъектов, которые занимаются продажей расходных материалов для визажистов китайской компании под брендом Nesura, в том числе на Ozon. Они сообщили, что маркетплейс запретил 18 продавцам торговать этими товарами из-за жалобы другого хозяйствующего субъекта о нарушении его исключительных прав.

Челябинское УФАС установило, что китайская компания более пяти лет поставляет в РФ накладные ресница под названием Nesura Eyelash. На упаковках содержится изображение солнца, летающих птиц и фигуры пугала. В 2023 году в розничной продаже появилась продукция под названием Nesura beauty Eyelash. Упаковка содержит те же изображения, что и на товаре из Китая. В определении УФАС о назначении дела к рассмотрению говорится, что предприниматель из Челябинске зарегистрировал в Роспатенте право на товарные знаки практически копирующие изображения и название китайского производителя.

По мнению заявителей, таким образом предприниматель пытается выдавить конкурентов, торгующих китайской продукцией на маркетплейсах. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 19 сентября.

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