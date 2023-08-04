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Жителя Удмуртии осудили за хранение найденных на территории бывшей воинской части патронов

В Удмуртии перед судом предстал 50-летний житель Балезинского района, которого признали виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной стали шесть патронов, которые мужчина обнаружил при помощи металлоискателя на территории бывшей воинской части в поселке Балезино.

Находку мужчина совершил в 2022 году. Тогда он положил патроны в карман куртки, принес домой и стал хранить их в сундуке вместе с одеждой. Однако в апреле этого года мужчина надел куртку, приехал на автомобиле к железнодорожному перегону «Балезино — Шур» и переложил их в карман двери.

В тот же день его задержали сотрудники линейного отдела полиции. В ходе осмотра автомобиля патроны обнаружили. Эксперт заключил, что боеприпасы пригодны для стрельбы.

Суд назначил мужчине шесть месяцев ограничения свободы.

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