«Уфаводоканал» закупит в лизинг четыре фургона за 28,6 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» на аукционе 4 сентября намерено выбрать поставщика четырех автомобилей-фургонов (автомастерских) в трехлетний лизинг, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 28,6 млн руб., он будет оплачен из собственных средств предприятия.

По условиям контракта, автомобили должны быть 2023 года выпуска, оклеенные по периметру светоотражающими полосками, с грузовым и пассажирским отсеками, системой Эра-ГЛОНАСС с тревожной кнопкой. Гарантия на автомобиль должна составлять три года, на фургон — один год.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте