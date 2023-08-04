DOGMA в июле сдала в эксплуатацию 899 квартир

Строительная компания DOGMA в июле сдала в эксплуатацию три многоквартирных дома пятой очереди микрорайона «Самолет».

Общая площадь жилой недвижимости превысила 35 тысяч квадратных метров. В пятой очереди микрорайона «Самолет» завершено строительство трех 16-этажных домов: 25, 29 литеры на 2 подъезда каждый и 30 литер с 1 подъездом. Все объекты сданы точно в срок. Общая жилая площадь превышает 35 тысяч кв. м, площадь коммерческой недвижимости – более 4 тысяч кв.м. В трех домах расположено 524 однокомнатные квартиры, 315 двухкомнатных и 60 трехкомнатных. Выдача ключей для будущих жителей микрорайона планируется уже к началу сентября.

Каждый литер включает в себя современные бесшумные лифты, специальные кладовые для хранения вещей, парковки для велосипедов. Проект предусматривает квартиры с террасами на втором этаже и с панорамным остеклением на верхних этажах здания. Дома сдаются с полностью благоустроенной территорией вокруг: подземный паркинг, детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, озеленение, пешеходные дорожки и зоны отдыха.

Кроме того, к началу следующего месяца DOGMA планирует завершить строительство двух детских садов на 315 и 280 мест. К середине сентября будут готовы две школы общей численностью 2200 мест, они находятся рядом с зеленой зоной большого бульвара и в шаговой доступности от домов.

Микрорайон «Самолет» от DOGMA спроектирован с учетом комплексного развития территории, которое предусматривает строительство жилых кварталов, социальных, медицинских, спортивных, коммерческих и других объектов. Это один из крупнейших строительных проектов на юге, расположен он в районе Западного обхода Краснодара.

Общая площадь микрорайона составит 144 га, на территории планируется возвести 66 многоквартирных домов, из которых 27 уже сданы. В совокупности здесь будет жить более 32 тысяч семей. Пятая очередь включает строительство 13 домов. Полностью завершить этап девелопер планирует в сентябре 2023 года.

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