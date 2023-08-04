Чеховский «Сад», сказки про пластик и критика визуальности

На следующей неделе в Нижнем Новгороде состоится летний киноклуб, пройдут лекции о космосе и пластике, кулинарные и музыкальные фестивали. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аниматоры в муляжах головы Константина Ивлева на гастрофестивале «Да, шеф!»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Аниматоры в муляжах головы Константина Ивлева на гастрофестивале «Да, шеф!»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

5 и 6 августа в парке «Швейцария» пройдет гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Организатором и ведущим снова станет шеф-повар Константин Ивлев. В программе — кулинарные битвы, рекорд по приготовлению самого большого лимонада, пионербол большим мячом, твистер на траве, йога, эстафеты, мастер-классы и викторины. В субботу в парке выступит группа «Винтаж», в воскресенье — певица Линда. Вход свободный.

5 августа в концертном Пакгаузе на Стрелке состоится концерт музыканта Егора Сидорова в рамках фестиваля Pianissimo. В программе — Бетховен, Голованов, Шопен, Рахманинов, Чайковский. В продаже остались билеты от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летний киноклуб в Саду кино

Фото: «Заповедные кварталы» Летний киноклуб в Саду кино

Фото: «Заповедные кварталы»

5 августа «Заповедные кварталы» открывают летний киноклуб. В Саду кино на улице Новой, 22 покажут драму «Голос луны» режиссера Федерико Феллини. Киноклуб будет работать каждую субботу августа. Для посещения нужно зарегистрироваться.

5 и 11 августа планетарий имени Гречко организует сеанс «Галактика и ее население. Звездное небо лета». Посетителям расскажут о физических характеристиках Млечного Пути и его компонентах, влиянии галактических процессов на земную жизнь. Билет стоит 600 руб. На время ремонта планетария все сеансы проходят в Мининском университете на улице Ульянова, 1.

5 и 6 августа Центр театрального мастерства покажет спектакль «Сад» по мотивам пьесы Чехова «Вишневый сад». В интерпретации режиссера Филиппа Гуревича комедия предстанет в виде коллажа из текстов, персонажи будут появляться подобно фантомам. Постановка о том, как сложно принимать реальность, которая разрушает прошлое и почти не оставляет надежды на будущее. Сбор зрителей у стадиона «Водник» на Алексеевской, 30А. Билет стоит 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модели марсоходов

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Модели марсоходов

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

5 августа в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет лекция «Возможно ли превратить Марс в Землю 2.0?». Астрофизик Вячеслав Авдеев расскажет, какие сложности стоят перед планетарными инженерами далекого будущего и стоит ли вообще заниматься колонизацией. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

9 августа в саду на Короленко, 17 пройдет открытая лекция «Национальные культурные миры: понимание "своего-чужого"». Кандидат филологических наук Нелли Борышнева расскажет о механизмах осмысления других культур, роли изучения иностранных языков, осознании своей идентичности. Лекции преподавателей ВШЭ будут проходить в саду по средам, для участия нужно зарегистрироваться.

10 августа в медиатеке «Арсенала» пройдет дискуссия «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм» с историком культуры Игорем Кобылиным. Темой обсуждения станет критика визуальности в современном искусстве. Необходимо зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Валерии Красногоровой из серии «Агрегатная полифония H2O»

Фото: предоставлено автором Работа Валерии Красногоровой из серии «Агрегатная полифония H2O»

Фото: предоставлено автором

11 августа в центре культуры «Рекорд» откроется фотовыставка Валерии Красногоровой «Агрегатная полифония H2O». Это серия работ о различных состояниях воды в природе и в городе. Вход свободный.

11 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится лекция «Страшные сказки про пластик». Химик Сакина Зейналова расскажет о странных и нелепых заблуждениях, касающихся пластика, его влиянии на здоровье и экологию. Вход свободный, необходимо зарегистрироваться.

Подготовила Елена Ковалева