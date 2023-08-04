Суд обязал саратовскую мэрию заплатить инвалиду из аварийного дома

Саратовская мэрия заплатит инвалиду первой группы выкупную стоимость взамен аварийного жилья. Такое решение принял Волжский районный суд, в силу оно вступило после того, как чиновники не смогли обжаловать его в апелляционном порядке.

Истцом в интересах инвалида выступила прокуратура — гражданин обратился туда после того, как администрация в течение более чем двух лет не расселяла дом в Волжском районе города, признанный аварийным еще в 2020 году.

В пресс-службе надзорного ведомства уверяют, что держат исполнение решения суда на контроле.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.