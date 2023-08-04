Мэр Пыть-Яха пообещал разобраться с чиновницей, опубликовавшей скандальное видео из рабочего кабинета

Мэр Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Александр Морозов примет меры после публикации скандального видео на личной странице в соцсети чиновницы Екатериной Смирновой. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». Госпожа Смирнова занимает должность замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства (УКС).

«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома»,— сказано в сопроводительном тексте видео Екатерины Смирновой, которое опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в группе «ЧП Пыть-Ях».

Как сообщил Александр Морозов, исполняющей обязанности руководителя УКС города Ровенне Киркиной было поручено рассмотреть ситуацию на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников муниципальных учреждений. «По результатам заседания комиссии будут определены меры ответственности, о которых сообщу дополнительно»,— добавил господин Морозов.

По словам мэра Морозова, 7 августа с руководителями всех муниципальных учреждений города будет проведено рабочее совещание по вопросу соблюдения Кодекса этики, в том числе по ведению личных страниц в социальных сетях.

Полина Хабарова

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