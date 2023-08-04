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В Ростове до 2035 года будут ежегодно высаживать более 50 тысяч деревьев

В течение ближайших 12 лет ежегодно в Ростове будут высаживать более 50 тыс. деревьев, а также цветы на площади не менее 326 тыс. кв. м. . Масштабные высадки деревьев и цветов для озеленения Ростова власти донской столицы планируют реализовать в рамках стратегии социально-экономического развития города. Об этом сообщает Donnews.ru со ссылкой на первого замглавы администрации города Юрия Овчинникова.

В 2023 году в донской столице будет высажено 100 тыс. деревьев, в том числе 78 тыс. — в рамках компенсационного озеленения. На эти цели заложено около 1,2 млрд руб.

«Это деревья с трехлетним циклом гарантийного ухода. Требования к посадочному материалы в техзадании прописаны очень жесткие. Приживаемость должны быть высокой»,— рассказал господин Овчинников.

Замглавы администрации также отметил, что власти хоть и снизили количество высадки деревьев, стали внимательнее относиться к выбору посадочного материала.

«Сейчас же мы сажаем меньше, но качественнее. И во всех контрактах у нас прописаны трехлетние уходные работы за деревьями»,— цитируют Юрия Овчинникова СМИ.

Анастасия Назарова

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