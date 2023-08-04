В состав Тихвинского вагоностроительного завода войдут четыре новых предприятия

Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (АО «ТВСЗ») с августа 2023 года включит в свой состав четыре юридических лица. На это 4 августа обратил внимание «Деловой Петербург».

Речь идёт об АО «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», АО «Завод тяжелого машиностроения», АО «Трансмашэнерго» и ООО «Овк Центрокуз», расположенных с АО «ТВСЗ» на одной производственной площадке.

Ранее предприятия выполняли для завода вспомогательную функцию, но юридически действовали отдельно. В пресс-службе предприятия пояснили, что реорганизация связана «с оптимизацией системы управления бизнесом и повышением прозрачности организационной модели группы ОВК, владеющей этими активами».

Тихвинский вагоностроительный завод занимается производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава. По данным СПАРК, в 2022 году выручка компании составила 28,4 млрд рублей, чистый убыток — 14,8 млрд (по сравнению с убытком в 6,1 млрд годом ранее).