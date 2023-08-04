В Тюменской области 30 групп в детсадах закрыли на карантин из-за энтеровируса

В Тюменской области 30 групп в 14 детских садах закрыли на карантин из-за энтеровирусной инфекции. Как сообщила лава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, в июле специалисты зарегистрировали в регионе более 100 случаев заражения.

«В регионе осложнилась ситуация с энтеровирусной инфекцией. Если у нас за шесть месяцев было чуть больше 30 случаев, то в июле чуть больше 100. Мы провели заседание областной противоэпидемиологической комиссии и приняли решение, что сразу после первого случая появления инфекции в группе детсада — она закрывается на карантин, все дети разобщаются на 10 дней. Тенденция нынешней недели показывает стабилизацию, даже некоторое снижение к предыдущей неделе. Нет очаговости»,— рассказала она.

Галина Шарухо также рассказала с начала года было выявлено 14 случаев кори, из них 11 у дети, отметив, что в основном это были завозные случаи.

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