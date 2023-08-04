«Пока сокращение рабочего дня не планируется»

Москву накрыла 30-градусная жара, и в выходные температура поднимется еще выше. По прогнозу центра погоды «Фобос», 5-го и 6-го августа в столичном регионе воздух прогреется до +32, причем осадков синоптики не ожидают. Власти на этом фоне решили регламентировать условия труда россиян. По данным СМИ, в Госдуме предложили обязать руководителей сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определенных высоких температурах. Если воздух в помещении прогреется до +28,5 градусов — на один час, а если температура превысит +29 — рабочий день может быть уменьшен на четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с представителями из разных сфер бизнеса и выяснил, как они поддерживают персонал во время работы в жаркую погоду.

Управляющая рестораном White Rabbit Дарья Беляева: «У нас на летней веранде есть такая функция, как "система туман", которая распыляет воду. За счет нее и того, что мы располагаемся на 16-м этаже, все-таки нет такого ощущения жары. Что касается дресс-кода, то, к сожалению, форма есть форма, поэтому здесь послаблений для сотрудников никаких нет». Руководитель проектов компании по ландшафтному дизайну «Позитив Проект» Надежда Калинина: «В ландшафтных компаниях сотрудники работают не в офисе, а под открытым небом. И когда идут проливные дожди, зачастую наша работа парализована: невозможно вывезти землю, что-то выкопать, начинает стоять вода. При сухой погоде мы, наоборот, можем наверстать темпы. Именно поэтому во время жары нет возможности предложить сотрудникам сокращенный рабочий день, и они это прекрасно понимают. В такие дни мы работаем в полную мощь, стараемся завершить все объекты. Но во время дождей или зимой объемы работы значительно снижаются. В это время года сотрудники получают дополнительные выходные и свободное время». Руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Инвитро» Нина Орешкина: «Сейчас в Москве и Подмосковье ежедневно работают более 300 команд выезда на дом, и пока сокращение рабочего дня в тех температурах, которые нам объявляет Гидрометцентр, мы не планируем. Вместе с тем всем сотрудникам предоставляется питьевая вода, это даже не обсуждается. Также им предлагаются арбузы. Почему бы нет?»

По информации «Яндекса», погода вернется к климатической норме на следующей неделе — температура снизится до +23…25 градусов, однако стоит ожидать пасмурного неба и дождей.