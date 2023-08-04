«"Динамо" буксует на старте сезона»

4 августа вечером стартует третий тур РПЛ. Первый матч, который открывает футбольную программу выходных, пройдет в Краснодаре. Южане принимают «Пари НН». Центральная игра тура пройдет в субботу в Москве. Болельщиков ждет дерби на «ВЭБ Арене» ЦСКА—«Локомотив». А «Спартак» в рамках третьего тура встречается с «Рубином» в Казани. Чего ждать болельщикам в третьем туре РПЛ? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, ведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Если говорить о ЦСКА и «Локомотиве», команды много забивали, показали, что будут претендовать в этом сезоне на серьезные места. И, мне кажется, даже несмотря на Fan ID, этот матч соберет приличное количество болельщиков. Также в субботу сыграют «Крылья Советов» и «Ростов» Валерия Карпина, который, кстати, отобрал очки у «Зенита». Последний, в свою очередь, встречается дома с «Динамо». Москва и Санкт-Петербург — это всегда историческое противостояние. И завершит программу-тур в воскресенье игра «Сочи»—«Ахмат». Давайте начнем с сегодняшней игры «Краснодар»—«Нижний Новгород». «Краснодар» — фаворит без вопросов, играет дома. Победа «быков», кстати, в «Лиге ставок» идет за 1,7. Все очевидно и можно брать или я ошибаюсь?

— Мне лично кажется, что все очевидно. Тут дальше стоит гадать, будет «тотал больше» или «тотал меньше». Лично я бы поставил на очередной гол Джона Кордобы. Колумбиец находится в фантастической форме. Мне кажется, он даже со времен «Кельна» так много не забивал и не был в такой форме еще в «бородатые» годы, когда играл в Бундеслиге. Я даже удивляюсь, откуда он берет мотивацию, учитывая, что еще совсем недавно ходили слухи, что он уходит из «Краснодара», хотя в итоге он остался. И он играет все лучше и лучше. Поражает, какой объем работы он выполняет: помогает в отборе, начинает атаки, сам забивает. Какой гол он забил в прошлом туре, просто красотища — центр поля прошел! Поэтому прямо сейчас, я думаю, Джон Кордоба даже важнее Эдуарда Сперцяна для «Краснодара». И я бы поставил на его гол, хотя Сперцяна по-прежнему считаю, наверное, лучшим легионером в 2023 году в чемпионате страны.

— Давайте перейдем к тяжелой артиллерии субботних матчей. Помимо матчей «Крылья Советов»—«Ростов», «Рубин»—«Спартак», «Оренбург»—«Урал» есть ЦСКА—«Локомотив», и мне кажется, это просто бомба. Главный вопрос: чего нам ждать? Команды забивные, они друг другу накидают или все-таки будет другой футбол?

— Я думаю, что голов будем много, учитывая проблемы в защите, сколько травмированных, у ЦСКА. Я бы не сказал, что у «Локомотива» супер идеальная защита с Лукасом Фасоном, учитывая опять-таки проблемы с травмами в линии защиты.Но я бы поставил здесь, даже не на гол Артема Дзюбы или Федора Чалова, а на гол Наира Тикнизяна. Кто-то скажет, что хватит ему, потому что каждый тур он забивает-забивает. Мне кажется, он продолжит это делать, потому что человек в невероятной форме. Честно, я не могу вспомнить, чтобы крайние защитники настолько ярко действовали в атаке. И тем более, если Наир Тикнизян сейчас забьет, мы будем вспоминать об этом в ближайшие десятилетия. Потому что если брать весь европейский футбол, в пяти-шести матчах подряд не забивали даже великие защитники уровня Серхио Рамоса. Поэтому за Наиром надо последить. Он в невероятной форме, у него наладилась личная жизнь, и это отражается в игре на поле. Молодец.

— Абсолютно. И я могу сказать, что коэффициент на гол Тикнизяна сумасшедший — 6,5. И мне кажется, здесь можно рискнуть. И, конечно, Максим Глушенков, который прекрасен просто, и его гол за 3,55 в «Лиге ставок» — очень хороший вариант. Озвучу спецпари: с коэффициентом 6,5 можно взять гол Чалова и Дзюбы. Если тот и другой забьют, то в 6,5 раз можно увеличить сумму ставки. Перейдем к встрече «Рубин»—«Спартак». Многие считают, что здесь все ясно, но ясно ли?

— Вообще ничего не ясно. Да, «Спартак» хорош в атаке, мы видим, как безбашенно он играет моментами, и это круто, это прельщает болельщиков «Спартака» и нейтральных фанатов. Но проблемы с защитой — это какая-то катастрофа. Это тренд нового сезона Российской премьер-лиги. Нужно отметить еще и футбол «Рубина», может быть, не суперъяркий, чем-то отдаленно напоминающий времена второго прихода Курбана Бердыева. Но Рашиду Рахимову приходится так играть. Поэтому много голов, я думаю, здесь не будет, но, вполне возможно, «Рубин» очки наберет. Вот как раз таки засушит, может быть, дотерпит и, может, немножко так испортит настроение болельщикам «Спартака».

— При этом победа «Рубина» оценивается в 3,35 в «Лиге ставок», а «Спартака» — в 2,16. А какая игра, кроме дерби, заслуживает особого внимания?

— Если убрать все личные предпочтения, то, естественно, это матч «Зенит»—«Динамо», Санкт-Петербурга и Москвы.

— Я смотрю на коэффициенты. 1,54 на победу «Зенита», 6 на победу «Динамо», 4,7 на ничью. Такое ощущение, что исход этой встречи уже понятен. «Динамо» буксует на старте сезона, «Зенит» играет дома, и он потерял очки с «Ростовом». «Зенит» злой и, несмотря на потерю лидеров во главе с Малкомом, должен «Динамо» обыграть. Есть ли здесь интрига?

— Я думаю, есть. Потому что мы говорим про эту «закаточную машину», но она не заводится пока у «Зенита» вообще — три удара в створ за два матча. Если бы не Матео Кассьерра, который то ли вернул себе уверенность, то ли наконец начал играть со времен «Сочи», то мы бы вообще не говорили про очки, набранные «Зенитом». Три удара в створ за два матча — это катастрофа на самом деле. Поэтому все может быть в Санкт-Петербурге. Пока Семак привыкает и перестраивает игру без Малкома, это будет очень и очень непросто.

Если говорить про «Динамо», то тут для Марцела Лички суперважный матч. Только представьте: вы приходите в новую команду, болельщики, руководство, все ставят на вас, говорят, что вы спаситель, наконец, сейчас перестроите игру, вернете победу, хоть какой-то трофей за долгое время принесете команде. А тут вы начинаете с первого неудачного матча, потом отдаете победу в гостях. И если и в третьем матче проиграть или просто потерять очки, то такое давление будет на Личку… Поэтому для команды очень важный матч. И при этом удивительно, но при всех этих проблемах команда в отличной форме, например, Армен Захарян и Константин Тюкавин. Поэтому мне кажется, что не все так однозначно.

— И красная карточка Сергея Семака, его не будет на бровке поля — это тоже момент. Поэтому для тех, кто топит за «Динамо», коэффициент на победу клуба 6 — это хорошо. Если вдруг эта победа случится, ее точно назовут исторической. А что можно сказать об игре «Крылья Советов»—«Ростов»? Лично мне очень нравятся «Крылышки» — это забивная команда, «Ростов» же тягучий. 2,45 дает «Лига ставок» на победу «Ростова», 3,05 — на победу «Крыльев» и 3,4 — на ничью. И мне кажется, что матч равных соперников может веселым получится.

— Мне тоже кажется, что он будет очень веселым, прямо задорно как-то играют «Крылья», что в первом туре в гостях, что потом дома с «Динамо». Причем это на самом деле Игорь Осинькин заменами освежил игру. Многих впечатлил по ходу этого сезона Бенхамин Гарре. Я лично люблю персонально ставить на футболистов, на их забитые голы, потому что это превращает матч в какой-то аттракцион, даже когда ты не болеешь ни за одну, ни за другую команду. Вот тут можно рискнуть и поставить на продолжение серии Гарре. Но мы вспоминаем «Ростов» в матче с «Зенитом», как он был хорош во втором тайме. Вариант, что обе команды забьют, более чем вероятный. Плюс еще можно добавить гол Гарре. Очень уж хорош он сейчас на старте сезона.

— «Сочи» и «Ахмат» — не самая яркая вывеска тура. Но «Лига ставок» теперь партнер ФК «Сочи», и на домашних играх болельщиков команды ждет множество всяких сюрпризов. Есть еще один момент, о котором нужно сказать. В ближайших домашних матчах «Сочи» можно заключить пари в «Лиге ставок» на точный победный счет хозяев. И если «Сочи» проиграет, то клиенту вернут деньги. Поэтому у нас будет несколько очень хороших попыток получить приятный бонус. Например, счет 1:0 в пользу «Сочи» идет с коэффициентом 7,8, а 2:1 в пользу южан можно взять за 9,2. Реально ли это или очень сложно угадать счет?

— Во-первых, я лично хочу, чтобы голов было как можно больше, потому что я буду на этом матче присутствовать. И у меня тут личный интерес — хочу увидеть классный футбол. Во-вторых, нужно помнить про одну вещь: Милану Гайичу из ЦСКА красную карточку отменили. А красную карточку Андрею Семенову и Марату Быстрову никто не отменял, а это важнейшие футболисты для «Ахмата», люди из защитной линии. Поэтому непонятно, как будет «Ахмат» играть без них, вполне возможно, что «Сочи» забьет и один, и два гола. В матч с «Краснодаром» минут 10-15 у «Сочи» было таких, что «Краснодар» вообще не мог до своих ворот дойти. Атакующий потенциал неплохой у команды Дмитрия Хохлова. Поэтому вполне возможна победа «Сочи».