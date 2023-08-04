В мэрии Уфы сменились начальники управлений

Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы назначен Антон Тристан, сообщила пресс-служба мэрии. Ранее господин Тристан был заместителем руководителя управления.

Главой управления капитального строительства администрации стал Игорь Чернов.

Антон Тристан родился в 1991 году. В 2013 году окончил Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция». В июне 2020 года был назначен начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы, но год спустя эту должность занял Аскар Батталов.

Игорь Чернов родился в 1983 году. В 2003 голу окончил Башкирский строительный колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», в 2008 году — Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Природоохранное обустройство территорий».

Олег Вахитов

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