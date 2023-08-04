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Производственная площадка, входящая в «Биннофарм групп», получила восемь сертификатов GMP

В 2023 году крупнейшая производственная площадка, входящая в «Биннофарм Групп», - фармацевтическое предприятие «Синтез» в Кургане получило восемь сертификатов международного стандарта качества GMP (Good Manufacturing Practice). Соответствие требованиям к производству и контролю качества подтверждены для цехов по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, отдела контроля качества лекарственных препаратов, микробиологической и фармакологической лабораторий. На сегодняшний день, это самое большое количество сертификатов выданное в рамках одного завода в России.

Наалы Гривапш, корпоративный директор по качеству ООО «Биннофарм Групп»:

«Все наши предприятия сертифицированы в соответствии со стандартами GMP и проходят регулярные проверки. Также, наличие сертификатов GMP позволяет регистрировать лекарственные препараты в странах Евразийского экономического союза и СНГ. Расширение международной экспансии остается стратегической целью «Биннофарм Групп».

ПАО «Синтез» - крупнейшая и одна из пяти производственных площадок, входящих в ООО «Биннофарм Групп». Предприятие является лидером по производству антибиотиков в России. 26% лекарственных препаратов на предприятии выпускается по полному циклу.

ООО «Биннофарм групп»

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