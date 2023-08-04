В Ижевске отремонтировали 37 тротуаров по программе «Пешеходный Ижевск»

В столице Удмуртии в рамках программы «Пешеходный Ижевск» построили 37 тротуаров из 44 запланированных. В частности, 10 из них ведут к школам, 13 — к детским садам, сообщает пресс-служба администрации города. На оставшихся семи объектах строительные работы продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Накануне комиссия осмотрела пять объектов, расположенных в Индустриальном и Устиновском районах города. Специалисты оценили пешеходный тротуар между школой № 52 и детским садом № 25, а также от ул. Дзержинского к школе № 69.

Как отметил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев, все 55 лет существования школы ученики ходили по межквартальной дороге, поскольку тротуара здесь не было. «Жители микрорайона не раз обращались с просьбой обустроить дорожку к школе, наказ исполнен. Новый тротуар ведет прямо к калитке учреждения»,— рассказал господин Губаев

В Устиновском районе завершилось обустройство тротуаров на пр. Калашникова, на Татьяниной аллее и проезде от ул. Петрова до ул. Сабурова. При этом на последнем объекте отремонтирован подход к детскому саду № 229, проложена дорожка до дома № 42 по ул. Автозаводская. Рабочие вернутся сюда для установки водоотводного лотка у детского сада.

В Октябрьском районе на ул. Школьной тротуар, ведущий вдоль школы №70 к детскому саду №207, пришлось полностью отстроить. Прежде, по словам Фарита Губаева, жители были вынуждены идти по межквартальной дороге.

«Теперь у школьников и педагогов есть замечательный тротуар, который облегчит им путь от школы до дома. В настоящее время еще семь объектов находятся в работе. К началу учебного года их тоже приведут в нормативное состояние»,— подчеркнул председатель гордумы Ижевска.

Новый тротуар также появился около школы № 60 в Ленинском районе, а по обращениям жителей отремонтировали дорожку на ул. Нагорной от Садовой до Июльской. Для удобства жителей тротуар расширили, чтобы в зимнее время можно было чистить от снега механизированным способом.

Напомним, программа «Пешеходный Ижевск» рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. За два предыдущих года удалось обновить 68 участков пешеходных дорожек. При выборе объектов учитывается состояние асфальтового покрытия, близость к социальным объектам и интенсивность пешеходного трафика.