Волынец предложила повысить единовременную выплату за рождение детей до 1 млн рублей

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила повысить сумму единовременной выплаты за рождение двойняшек, тройняшек, четверняшек и пятерняшек до 1 млн руб. С таким предложением она обратилась в Госдуму, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В частности, госпожа Волынец призвала платить 250 тыс. руб. за рождение двойни, 350 тыс. — тройни, 500 тыс. — четверни и 1 млн руб. — пятерни.

«Увеличение суммы выплат за рождение детей придаст уверенность женщине в своей финансовой стабильности после родов при принятии решения о продолжении многоплодной беременности»,— сказала госпожа Волынец.

"Ъ-Казань"