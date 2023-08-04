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Волынец предложила повысить единовременную выплату за рождение детей до 1 млн рублей

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила повысить сумму единовременной выплаты за рождение двойняшек, тройняшек, четверняшек и пятерняшек до 1 млн руб. С таким предложением она обратилась в Госдуму, передает «Интерфакс».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В частности, госпожа Волынец призвала платить 250 тыс. руб. за рождение двойни, 350 тыс. — тройни, 500 тыс. — четверни и 1 млн руб. — пятерни.

«Увеличение суммы выплат за рождение детей придаст уверенность женщине в своей финансовой стабильности после родов при принятии решения о продолжении многоплодной беременности»,— сказала госпожа Волынец.

"Ъ-Казань"

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