Энергокомпания-банкрот требует 32,9 млн руб. с златоустовского МУПа

Энергетическое предприятие «Златоустовский электрометаллургический завод – Энерго» («ЗЭМЗ-Энерго) подало иск о взыскании 32,9 млн руб. со своего учредителя — МУП «Коммунальные сети». Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области и еще не принято к производству. Суть иска не уточняется.

ООО «ЗЭМЗ-Энерго» было признано банкротом в 2021 году, ведется конкурсное производство. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности общества было производство пара и горячей воды тепловыми электростанциями. Чистый убыток компании за 2022 год составил 243,5 млн руб. «ЗЭМЗ-Энерго» владеет муниципальное предприятие Златоуста «Коммунальные сети».

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