Астраханский губернатор оценил жизнь охраняющего границу добровольца в 100 тысяч рублей

Астраханская область готовится доплачивать добровольцам, которые охраняют государственную границу. Соответствующий законопроект в региональный парламент внес губернатор Игорь Бабушкин.

За каждое дежурство в составе добровольной народной дружины длительностью не менее четырех часов предполагается выплата из бюджета субъекта в размере 100 руб. в час. В случае травмы доброволец получит 20 тыс. руб., а в случае гибели родcтвенникам выплатят 100 тыс. руб.

Отмечается, что меры социальной поддержки не будут распространятся на членов казачьих обществ: «в их отношении уже сформирована система мер поддержки».

Никита Маркелов

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