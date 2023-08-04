«Фирменный стиль Лосева-Истомина заиграл новыми красками»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, почему меню нового ресторана на Патриарших выглядит интереснее, чем в Loona, AVA и Patriki.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Narnia Фото: Narnia

Очередная премьера на Патриарших звездного трио Пинский-Лосев-Истомин, которые вместе открывают уже четвертый ресторан. Называется Narnia, и посвящен он азиатской кухне. Впрочем, азиатскую направленность меню не стоит трактовать буквально. В новой «Нарнии» готовят комфортную московскую еду, так что трюфельной пасты в блюдах, как всегда, предостаточно.

И все же сама основа юго-восточной кухни — весь этот фирменный набор специй во главе с лемонграссом, чили-пастой и сезамом — настолько яркая и самобытная, что фирменный стиль Лосева-Истомина вдруг заиграл новыми красками и сделал меню Narnia в разы интереснее псевдоитальянской Loona и уж тем более гламурно-безликих AVA и Patriki.

Если миновать раздел новомодных суши, приготовленных на низкокалорийной основе из спаржи и цветной капусты вместо риса, которая в сочетании с трюфельным майо гарантированно забивает вкус сырой рыбы, в новом ресторане можно осмысленно провести время с изящным салатом из груши, авокадо и креветок гриль в ореховом соусе — это, пожалуй, одна из вершин совместного творчества медийного дуэта шефов.

Также можно оценить остроумный и дипломатичный взгляд Артема Лосева на франко-китайские гастрономические связи. Вонтоны с лангустинами в соусе биск и утиная грудка с соусом хойсин, картофельным пюре и маринованным бамбуком просто замечательны, так что на них стоит приходить в новую «Нарнию» прицельно.