Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о дружбе и любви в жизни писателя и революционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

К Литературному институту имени Горького отправляемся сегодня. Здание древнее. Упоминается в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» как дом Грибоедова, а еще раньше его называли домом Герцена. Именно здесь в 1812 году родился будущий революционер, автор книг «Кто виноват?», «Былое и думы» Александр Герцен, которого, как помнится из школьной программы, разбудили декабристы…

Но бог с ней, со школой. И даже с революционной деятельностью, тем более что и сам Герцен со временем разуверился во многих идеях горячей молодости. Герцен… Эту фамилию (сын сердца) дал ему отец — богатый русский помещик Иван Алексеевич Яковлев. Тогда он еще не был официально женат на матери мальчика, немке Генриетте-Вильгельмине-Луизе Гааг. Еще в детстве Саша познакомился с Колей, Николаем Огаревым, своим соратником на всю жизнь.

На Воробьевых горах они поклялись друг другу, что посвятят себя целиком борьбе за свободу. Так оно в общем-то и вышло, правда, с небольшими оговорками. В результате борьбы Герцен вместе с женой был вынужден уехать из России. Огарев вручил ему письмо к немецкому товарищу, революционному поэту Георгу Гервигу — им зачитывались тогда многие в Европе. Герцен не просто нашел с ним общий язык — на какое-то время они стали друзьями не разлей вода.

Общие мысли, идеи, стремления. Братья по борьбе. Вот только немецкий поэт как-то неровно задышал к жене Герцена Наталье, через несколько месяцев они стали любовниками. Это было не по-братски. Герцен возмутился. В результате был дикий скандал — дело чуть не дошло до дуэли. Что еще хуже, оно оказалось на рассмотрении у революционно настроенной европейской общественности.

Его обсуждали Пьер Прудон, Рихард Вагнер, Жюль Мишле, Жорж Санд. Оно докатилось до Карла Маркса и даже до российского императора… Было неприятно. Герцен дико страдал, но недолго. Вскоре приехал его настоящий друг Николай Огарев со своей женой, которую тоже звали Наталья. Нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда, но Герцен стал жить с супругой Огарева…