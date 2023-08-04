Главу «Томскгеонефтегаз» обвиняют в сокрытии 175 млн руб от налоговой

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Томскгеонефтегаз». Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, обвиняемый, с марта по июнь 2021 года игнорировал требования ФНС о списании средств в бюджет РФ, однако производил оплату контрагентам.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» источник, фигурантом дела является Владимир Штурн. По данным rusprofile, он занимал должность руководителя с 13 января по 13 марта 2023 года.

Сумма сокрытых денежных средств превысила 175 млн рублей, уточнили в ведомстве. В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томскгеонефтегаз» было признано банкротом в марте 2023 года. Уставный капитал — 60,948 млн руб. Основной вид деятельности – добыча нефти, также организация занимается добычей газа.

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Александр Киселев