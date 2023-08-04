В России выпустят почтовую марку в память о погибшем главе МЧС Зиничеве

Почтовая марка, посвященная погибшему в 2021 году главе МЧС Евгению Зиничеву, выйдет в обращение тиражом 60 тыс. 18 августа. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Комиссия Минцифры по госзнакам почтовой оплаты поддержала мое обращение о выпуске почтовой марки, посвященной Герою России генералу армии Евгению Зиничеву. Марка выйдет в обращение (тиражом 60 тыс.) уже 18 августа — в день рождения Евгения Николаевича»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. По версии МЧС, господин Зиничев погиб «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». По данным «Новой газеты», министр вместе с кинорежиссером Александром Мельником подошли к обрыву в Путоранском заповеднике, после чего один из них оступился, а другой пытался схватить его за одежду, но не удержался на мокрых камнях.

Указом президента России Евгению Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно. В сентябре 2021-го в Санкт-Петербурге открыли сквер имени Евгения Зиничева. В декабре 2022-го памятник, посвященный бывшему главе МЧС, открыли в Москве.

Милена Костерева