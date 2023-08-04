Участники регионального этапа конкурса «Лидеров России» решают задачу от губернатора Прикамья

Победители регионального этапа конкурса «Лидеры России» встретятся с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они представят ему решение задачи по повышению привлекательности региона для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и приступили к прохождению регионального этапа. В нем участвуют 3009 управленцев из всех субъектов РФ и еще из 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании. На региональном этапе участники от Прикамья будут решать задачу от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина – разработать и представить предложения, как повысить привлекательность Прикамья для молодежи.

По словам Дмитрия Махонина, чтобы молодежь выбирала Пермский край для учебы и работы, региональные власти ведут системную работу, создавая для ребят максимально комфортные условия для самореализации. «При этом мы готовы слушать и применять предложения молодежных сообществ, экспертов – всех, у кого есть конструктивные идеи. Уверен, наше региональное задание – хорошая возможность для молодых управленцев – участников конкурса «Лидеры России» проявить себя», – отметил Дмитрий Махонин. Участники в своих командах должны решить поставленную главой региона задачу до 9 августа. Затем, после оценки результатов экспертами, наиболее эффективные решения лидеры представят главе региона.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.