«МРСК Урала» сменила название на ПАО «Россети Урал»

ОАО «МРСК Урала» официально зарегистрировало в ФНС России смену фирменного наименования на ПАО «Россети Урал». Это произошло в рамках перехода на единую бренд-архитектуру, сообщает пресс-служба компании.

В июне решение о смене наименования и соответствующих изменениях в уставе электросетевой компании приняли акционеры на общем годовом собрании. 4 августа они вступили в силу. В организации подчеркивают, что смена наименования не повлечет изменений в правах и обязанностях по отношению к клиентам и партнерам.

Бренд «Россети Урал» использовался компанией с июня 2019 года в публичном пространстве, но юридическим названием оставалось «МРСК Урала».

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