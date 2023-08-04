В Краснодаре экс-начальник антикоррупционного отдела УВДТ осужден условно за мошенничество

Советский районный суд Краснодара признал Романа Неделько, бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) управления на транспорте МВД России по ЮФО, виновным в особо крупном мошенничестве, экс-полицейский получил условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Сообщники злоумышленника Дмитрий Иванча и Георгий Шауро, признанные виновными в посредничестве при взяточничестве, получили наказание в виде штрафов в сумме соответственно 2,9 млн руб. и 2,8 млн руб. Суд установил, что жительница Краснодара – руководитель предприятия обратилась к Дмитрию Иванче с жалобой на то, что в компании проходят проверки краевого главка МВД. Чтобы помочь знакомой, господин Иванча обратился к Георгию Шауро, председателю общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по ЮФО. Затем Георгий Шауро связался с начальником отдела ОЭБ и ПК транспортной полиции по ЮФО Романом Неделько, который обещал помочь с прекращением проверок, но попросил за это 7 млн руб. Денежные средства господин Неделько обещал передать сотрудникам краевого ГУ МВД, хотя на самом деле не собирался ни к кому обращаться. Георгий Шауро передал Роману Неделько часть оговоренной суммы в размере 5 млн руб., после чего противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар