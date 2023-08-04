Экс-прокурору Индустриального района продлили срок нахождения в СИЗО

Дзержинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении срока содержания под стражей бывшему прокурору Индустриального района Сергею Мураю. Как сообщает Properm.ru, по решению суда господин Мурай будет находиться в СИЗО до 6 ноября. Защитник подсудимого, адвокат Михаил Постаногов настаивал, что из-за состояния здоровья его доверителю должна быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, адвокат полагает, что Сергей Мурай при освобождении из-под стражи не сможет влиять на ход дела, поскольку оно рассматривается по существу уже два года и все свидетели уже допрошены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ранее Сергей Мурай был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. за ряд коррупционных преступлений. Приговор обжаловали как прокуратура, посчитавшая, что осужденный должен быть лишен классного чина старшего советника юстиции, так и господин Мурай и его адвокат, настаивающие на невиновности экс-прокурора. В январе кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.