«В Нижнем Новгороде складывается перекос в сторону апартаментов»

Практически все проекты в сфере гостеприимства Нижнего Новгорода относятся к строительству апартаментов, считает предприниматель, отельер Дмитрий Володин. По его словам, очень многие хотят заработать денег на их продаже населению.
Отельер Дмитрий Володин
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
— Уровень сервиса в апартаментах тоже необходимо поддерживать, а в России нет профессиональных управляющих компаний, занимающихся этим. И это не отели, я вообще пока не вижу в Нижнем Новгороде ни одного проекта высококлассной гостиницы.
Объективно говоря, сегодня построить такой отель очень сложно. Нам говорят, что есть российские лифты вместо импортных и они не хуже. Но они другие — и по скорости, и по уровню шума. Пока нет отечественных систем вентиляции, кондиционеров, которые по своим характеристикам соответствовали бы оборудованию мировых гостиничных сетей.
Поэтому я вижу определенное лукавство в заявлениях чиновников о бурном развитии в регионе гостиничного бизнеса и неимоверном росте туристического потока. По данным министерства туризма Нижегородской области, в прошлом году к нам приехали почти четыре миллиона гостей. Честно говоря, эта цифра вызывает у меня большие сомнения — есть же официальная статистика Росстата, и она заметно меньше. Определенная перегретость рынка в Нижнем Новгороде возникает в ключевые даты и дни, когда проводятся крупные мероприятия федерального уровня. А средняя загрузка в отелях по прошлому году была на уровне 58% — это тот предел, когда появляется рентабельность.