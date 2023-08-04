«В Нижнем Новгороде складывается перекос в сторону апартаментов»

Практически все проекты в сфере гостеприимства Нижнего Новгорода относятся к строительству апартаментов, считает предприниматель, отельер Дмитрий Володин. По его словам, очень многие хотят заработать денег на их продаже населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отельер Дмитрий Володин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Отельер Дмитрий Володин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Уровень сервиса в апартаментах тоже необходимо поддерживать, а в России нет профессиональных управляющих компаний, занимающихся этим. И это не отели, я вообще пока не вижу в Нижнем Новгороде ни одного проекта высококлассной гостиницы.

Объективно говоря, сегодня построить такой отель очень сложно. Нам говорят, что есть российские лифты вместо импортных и они не хуже. Но они другие — и по скорости, и по уровню шума. Пока нет отечественных систем вентиляции, кондиционеров, которые по своим характеристикам соответствовали бы оборудованию мировых гостиничных сетей.

Поэтому я вижу определенное лукавство в заявлениях чиновников о бурном развитии в регионе гостиничного бизнеса и неимоверном росте туристического потока. По данным министерства туризма Нижегородской области, в прошлом году к нам приехали почти четыре миллиона гостей. Честно говоря, эта цифра вызывает у меня большие сомнения — есть же официальная статистика Росстата, и она заметно меньше. Определенная перегретость рынка в Нижнем Новгороде возникает в ключевые даты и дни, когда проводятся крупные мероприятия федерального уровня. А средняя загрузка в отелях по прошлому году была на уровне 58% — это тот предел, когда появляется рентабельность.

Записал Роман Кряжев