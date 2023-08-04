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Продажи легких коммерческих автомобилей группы ГАЗ выросли на 44%

В январе-июле 2023 года продажи новых легких коммерческих автомобилей группы ГАЗ увеличились на 44% к первым семи месяцам прошлого года. Дилеры реализовали почти 26,9 тыс. машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам июля продажи ГАЗ выросли на 68% к июлю 2022 года, до 4,7 тыс. автомобилей. При этом доля группы на российском авторынке в прошедшем месяце сократилась на 2,1% и составила 4,8%. Впрочем, за семь месяцев доля группы ГАЗ выросла на 0,8%, до 5,1%.

Лидером продаж остается «ГАЗель». Выпускаемый на ГАЗе «Соболь» находится на третьем месте после УАЗа.

Владимир Зубарев

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