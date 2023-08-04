Корпорация развития Башкирии приобретет 102 га сельхозземель за 48 млн рублей

Корпорация развития Башкирии заключила с единственным поставщиком договор о покупке земельного участка сельхозназначения площадью 102 га в деревне Кириллово Уфимского района, следует из материалов портала госзакупок.

Информация о поставщике скрыта. Стоимость сделки составила 48 млн руб. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка — 5 млн руб.

В Кирилловском сельсовете расположен индустриальный парк «Уфимский», который вошел в особую экономическую зону «Алга». По данным Корпорации развития, индустриальный парк заполнен на 96%.

Наталья Балыкова

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