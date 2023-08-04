В Казани из-за футбольного матча запретят продажу алкоголя

Завтра, 5 августа, в Казани в день проведения игры чемпионата России между «Рубином» и московским «Спартаком», запретят розничную продажу спиртного. Об этом говорится в сообщении Госалкогольинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Алкоголь запрещено будет продавать в торговых точках на участках от Хакима до Чистопольской, от Адоратского до Лаврентьева, на улице Лаврентьева вдоль дворов до Гаврилова, 10, на проспекте Амирхана, по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, а далее вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Данное решение связано с целью обеспечить безопасность. При этом в заведениях общепита алкоголь продавать разрешено.

"Ъ-Казань"