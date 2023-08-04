В завод по производству компонентов для стройматериалов инвестируют более 840 млн рублей

ООО «Синтезойл» планирует вложить 844 млн руб. в создание на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе производственного комплекса пластифицирующих компонентов для стройматериалов, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил директор и владелец компании Алексей Чувычкин на «Инвестиционном часе» в правительстве республики. По его словам, производство планируют запустить к концу 2025 года. Будут созданы 60 рабочих мест.

Рынок пластификаторов в современных условиях привлекателен для инвестирования, отметил господин Чувычкин. В качестве сырья используются мазуты и отходы от производства каучука. Готовая продукция будет поставляться дорожным компаниям и производителям асфальтовой смеси.

В сообщении отмечается, что инвестор получит «все преференции, предоставляемые при реализации новых проектов». Фонд развития промышленности Башкирии окажет содействие в выделении льготного займа.

ООО «Синтезойл» зарегистрировано в селе Мариинский Стерлитамакского района в апреле текущего года. Компания занимается производством основных органических химических веществ. Уставный капитал предприятия равен 10 тыс. руб.

Майя Иванова

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