«Фобос»: в Краснодаре в выходные может обновиться рекорд по жаре

Краснодарский край может оказаться в эпицентре зноя. По данным «Фобос», к воскресенью в столице региона могут обновиться не только суточные рекорды жары, но и абсолютный максимум всего месяца.
Фото: loon.site
Отмечается, что к 6 августу в Краснодаре осадки маловероятны. Температура повысится до +39…+41°. В первой половине следующей недели жара сохранится на уровне +39°.
По всему региону во второй половине дня и вечером 7-9 августа ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39°…+40°. На Черноморском побережье сильной жары не ожидается, температура будет на уровне +37°. В связи с этим в Краснодарском крае продлили действие штормового предупреждения.
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