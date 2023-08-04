Авиакомпания «Россия» возобновит международные перелеты из Сочи

Авиакомпания «Россия» планирует возобновить международные перелеты из Сочи в Армению, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Самолеты перевозчика будут осуществлять рейсы в Стамбул, Антиалью, Даламан, Ереван и Дубай. Для перелетов будут использоваться Sukhoi Superjet 100.

«На сегодняшний день аэропорт Сочи обслуживает рейсы по более чем 20 международным направлениям полетов в 13 государств, а пассажиропоток на зарубежных маршрутах с начала года превысил 800 тыс. человек»,— отметил директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов.

С момента возобновления работы аэропорта Сочи в апреле 2022 года компания выполнила более 7,4 тыс. рейсов зарубеж. Услугами перевозчика воспользовались более 500 тыс. пассажиров.

Анастасия Донскова

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