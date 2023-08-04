Белгородскую область накануне обстреляли не менее 99 раз

ВСУ в четверг, 3 августа, выпустили по приграничным районам Белгородской области не менее 99 видов различных боеприпасов. Также были зафиксированы как минимум четыре атаки дронов. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Большая часть атак пришлась на Белгородский район. По селу Щетиновка ВСУ, по российской оценке, выпустили 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка — по пять.

В селе Журавлевка этого района было зафиксировано три атаки беспилотников за сутки: дважды были сброшены взрывные устройства и один раз «противник атаковал с помощью дрона-камикадзе», сообщил губернатор. Еще одну гранату с квадрокоптера сбросили в соседнем селе Нехотеевка.

По заявлениям властей, пострадавших мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры в результате этих инцидентов не зафиксировано

В Грайворонском городском округе ВСУ 20 раз обстреляли из минометов окраину села Мокрая Орловка и пять раз — село Сподарюшино. В Мокрой Орловке в результате в одном домовладении были снарядов выбиты окна, посечены фасад и забор. Также был поврежден один автомобиль и линия электропередачи, которая на сегодняшний день уже восстановлена.

В Шебекинском городском округе ВСУ также обстреляли несколько сел из миномета. По селу Муром могли выпустить семь минометных снарядов, по Новой Таволжанке — шесть, по хутору Марьино — пять.

Еще 12 раз обстреляли из миномета окраину хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.

В Краснояружском районе несколько населенных пунктов попали под артиллерийский обстрел. По окраине села Колотиловка, по российской оценке, ВСУ выпустили три снаряда, по окраине села Вязовое — шесть. В этом поселке осколками снаряда была повреждена кровля, выбиты окна, посечены осколками фасад дома, хозпострока и забор в одном частном домовладении. Раненых гражданских нет.

Наконец, в Валуйском городском округе ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов по селу Кукуевка. Никто не пострадал, но в результате обстрела загорелись 2 га пшеничного поля. Его потушили отряды добровольной пожарной дружины, сообщил губернатор.

Сергей Калашников

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